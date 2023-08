Fiat Panda 4x4: un restomod speciale

La piccola utilitaria di Fiat nasce nel 1980 e va ad inserirsi tra le sorelle in listino Fiat 126 e Fiat 127. Per cui, se state facendo i conti con l’anniversario dei 40 anni, è chiaro che non vi tornano, poiché è nel 1983 che, oltre alla versione "S", viene presentata e commercializzata la famosa Fiat Panda 4x4 , un modello che nel corso del tempo ha saputo conquistare l’apprezzamento degli amanti del fuoristrada (o di chi necessitava della trazione integrale) grazie alla sua agilità, versatilità, affidabilità e robustezza. Per arrivare a noi, è proprio in occasione dei 40 anni di questo popolare modello , che Niels van Roij Design ha curato un progetto di restomod che rende omaggio all'icona dei 4x4.

Dettagli interni e curiosità

Niels van Roij Design e Kaeve Cars non si sono risparmiati nella cura degli interni, che mostrano un abitacolo impreziosito da rivestimenti in pelle, scelti perché trasmettono calore e raffinatezza, mentre secondo i designer, l'uso di rivestimenti in tessuto sugli schienali dei sedili e sulla panca posteriore rende omaggio alla silhouette squadrata della vettura. L'emblema Sisley è invece riportata nei poggiatesta, nei pannelli delle porte e nel volante. Il designer ha precisato che prima del restomod è stato fatto uno studio approfondito per considerare quali aspetti mantenere inalterati e quali riproporre con uno stile diverso. Per questo motivo, ad esempio, gli elementi tradizionalmente non verniciati sulla Panda, come i paraurti, gli specchietti e i pomelli delle porte, sono stati rivestiti di Azzurro Blu (perché regalano un aspetto più lucente e armonioso) e sono stati incorporati indicatori di direzione bianchi e ripetitori laterali trasparenti per trasmettere un tocco di aria fresca su un vintage che piace sempre. Non si sa se questo esercizio di stile resterà unico o se potrà avviare una collaborazione che possa interessare anche la Fiat per una diffusione a serie limitata della Panda 4x4. Ciò nonostante, vista la notorietà del modello e le particolarità del restomod, meritava tutta la nostra e la vostra attenzione.