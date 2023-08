Fiat 500e Gelateria Edition

Ci pensa la Fiat La casa italiana ha fatto uno più uno: il risultato ha prodotto una soluzione a chi vuole vendere gelati nei centri urbani soggetti a forti restrizioni alla mobilità ma è anche la dimostrazione che la Fiat 500 è davvero un’automobile assai versatile oltre che stilosa. In questo modo è nata la 500 elettrica Gelateria Edition, al momento solo una concept car che potrebbe essere (dovremmo effettivamente verificare) la gelateria ambulante e a zero emissioni più piccola al mondo. Damien Dally, il direttore di Fiat UK, ha rilasciato delle dichiarazioni alla testata specializzata Autocar, confermando che solo per il momento resta una one-off e che per il futuro tutto si può valutare, grazie alla versatilità della 500 che per l’occasione si ispira allo stile delle gelaterie italiane degli anni ‘50.

Ufficio stampa Fiat

Piccola ma ultra operativa Nulla di nuovo nelle dimensioni della Fiat 500e Gelateria che nasce sulla base della 500e Cabrio, che si è prestata perfettamente per dare sfogo all'ispirazione dei progettisti, che in mente avevano i carrelli gelato italiani degli anni 50. Per cui, proprio come mostrato nelle immagini, una volta che la capote della 500e viene aperta, bisogna soltanto montare la tenda e mettersi all’opera nella zona posteriore della piccola vettura italiana, che regala lo spazio ai contenitori refrigerati. La portata massima dei contenitori consente di servire fino a 300 gelati. Fuori, lo stile della carrozzeria riporta indietro nel tempo, esattamente negli anni Cinquanta e lo fa grazie all’accostamento di diversi colori, come il bianco e l’azzurro o come il bronzo dei loghi dedicati.

Ufficio stampa Fiat

La sentite arrivare Pare che quando la Fiat 500e sia in arrivo, sia facile riconoscerla per lo speciale suono creato, ma non solo, perché ancora non vi abbiamo raccontato tutti i suoi particolari. Nella Gelateria Edition, i sedili posteriori hanno lasciato spazio ai congelatori alimentati a batteria, ma non hanno eliminato lo chic degli interni, decorati di bianco e di blu. Sembra che questa proposta arrivi proprio al momento giusto. A partire dal prossimo 29 agosto, i 32 quartieri principali di Londra saranno inclusi nella “Ultra Low Emission Zone”, decisione che influirà molto anche sulle esigenze di mobilità delle attività ambulanti. La 500 elettrica in versione Gelateria Edition potrebbe risultare una piacevole provocazione, ma in realtà potrebbe essere d’aiuto a diverse attività commerciali. Ad esempio, nel Regno Unito c’è una forte tradizione di chi lavora con i furgoni gelato: una ricerca eseguita dalla Fiat racconta come l’83% delle persone residenti in Gran Bretagna consideri questi furgoni come una parte essenziale della cultura del Paese.