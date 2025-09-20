Ecco tutti i nuovi particolari dell’edizione speciale che viene prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori.
© Ufficio stampa Fiat
La Torino celebra il ritorno della 500 nella sua città natale ma anche il lancio della gamma 500 Hybrid, che sarà svelata del tutto a novembre di quest'anno. Gli ordini della piccola italiana sono però già aperti.
La 500 Hybrid Torino è il progetto di una serie speciale che è stata creata per celebrare il forte legame del marchio con la città, oltre al tanto atteso ritorno della produzione nello storico stabilimento Mirafiori. Olivier François, CEO di FIAT e CMO Globale di Stellantis, ha posto l’attenzione proprio su questo concetto: "Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città". Per enfatizzare ancora di più questo legame, la Fiat 500 Hybrid Torino farà il suo debutto ufficiale al Salone dell'Auto di Torino 2025, che andrà in scena dal 26 al 28 settembre prossimi.
© Ufficio stampa Fiat
La Fiat 500 Hybrid Torino si fa carico dello stile, della cultura e della creatività torinese. Gli esterni della vettura sfoggiano due brillanti colori, Yellow Gold e Ocean Green, che si aggiungono a cinque colori aggiuntivi su richiesta. Il design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue grazie al badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo più riconoscibile di Torino, accanto al logo Hybrid che rappresenta la nuova tecnologia ibrida del veicolo. In abitacolo questa edizione speciale si fa notare per i sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch, di colore nero.
© Ufficio stampa Fiat
© Ufficio stampa Fiat
Nella dotazione di serie della 500 Hybrid Torino si trova l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control e i sensori per il crepuscolo, la pioggia e il parcheggio. La tecnologia è integrata in un display DAB da 10,25", che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror USB e vari servizi connessi. Sotto la veste italiana batte un cuore italiano: stiamo parlando del motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV di potenza massima (conforme alla normativa E6bis), abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V.
© Ufficio stampa Fiat
La Fiat 500 Hybrid costa 20.900 euro, con l'unico optional delle tinte diverse dal rosa metallizzato. La promozione di Fiat prevede un prezzo di 18.950 euro, in caso di finanziamento e rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. In questo caso l’anticipo da versare è di 4.903 euro, seguito da 36 rate mensili da 129 euro ciascuna. Al termine dei 36 mesi, la cifra da versare per il riscatto della vettura è fissata a 12.794 euro.
(di Francesco Parente)
