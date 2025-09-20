La 500 Hybrid Torino è il progetto di una serie speciale che è stata creata per celebrare il forte legame del marchio con la città, oltre al tanto atteso ritorno della produzione nello storico stabilimento Mirafiori. Olivier François, CEO di FIAT e CMO Globale di Stellantis, ha posto l’attenzione proprio su questo concetto: "Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città". Per enfatizzare ancora di più questo legame, la Fiat 500 Hybrid Torino farà il suo debutto ufficiale al Salone dell'Auto di Torino 2025, che andrà in scena dal 26 al 28 settembre prossimi.