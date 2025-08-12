Logo Tgcom24
Motori
Novità Fiat

Fiat Topolino Vilebrequin Collector's Edition:"solo 200 esemplari

La nuova Fiat Topolino Vilebrequin"è una versione speciale in tiratura limitata che rappresenta un omaggio allo stile di vita della riviera mediterranea.

12 Ago 2025 - 12:59
01:22 
fiat
topolino
microcar
microcar elettrica
auto elettriche

