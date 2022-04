Easter Jeep Safari, a Moab va in scena la Jeep del futuro

La 56° edizione dellʼEaster Jeep Safari (9-17 aprile) è un concentrato di valori antichi e moderni, il fuoristrada come religione ma anche il giovane spirito green dei veicoli elettrificati. Tutto in scena fra i canyon e il deserto di Moab , uno dei luoghi sacri dellʼoffroad americano.

Jeep ha voluto portare allʼedizione 2022 dellʼEaster Safari una gamma straordinaria di concept innovativi

Jeep Performance Parts by Mopar

tradizionale raduno annuale

, 4x4 ma anche 4xe, vale a dire trazione integrale ma anche trazione elettrica. Si tratta di 10 veicoli unici nel loro genere, che vedono la firma anche di, riuniti a Moab, nello Utah, a rappresentare la mission del marchio: “Zero emission freedom”. Una lunga settimana pasquale in cui migliaia di appassionati e fedelissimi del brand Jeep arrivano da ogni angolo dʼAmerica (e non solo) per il, scoprendo modelli su cui la Casa sta lavorando e provando il piacere della guida offroad su tracciati di rara suggestività.

Il più significativo dei concept elettrificati è probabilmente

Wrangler Magneto 2.0

coppia di 1.150 Nm

625 CV

da 0 a 100 km/h in due secondi circa

, primo concept elettrico a batteria (BEV) del marchio Jeep. Il celebre fuoristrada che monta un motore elettrico, il cui amperaggio massimo a 600 A consente unʼerogazione immediata di, è un poderoso “tuttofare” da, che può affrontare i percorsi rocciosi più impegnativi, e lo fa a velocità impensabili per un 4x4 con motore termico:

Con Magneto 2.0 ci sono poi altri 4 prototipi 4xe, tra cui il

Concept Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe

Jeep Rubicon 20° anniversario

Concept Jeep Bob

, il Concept, lʼoriginaleche un poʼ fonde i due distinti modelli Wrangler e Gladiator. E poi ci sono gli altri modelli Jeep Performance Parts e le splendide vetture allestite dai fan nei modi più impensabili e fascinosi, trasformando Moab nella “home away from home” (la casa lontana da casa) di ogni vero appassionato Jeep.