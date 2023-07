Ducati Multistrada V4S: arriva l'Easy Lift

Come funziona Easy Lift

Easy Lift è stato progettato per aiutare il motociclista nelle difficili manovre da fermo e anche quando si deve sollevare la moto poggiata sul cavalletto laterale, con l’obiettivo di agevolare l’alzata della Ducati Multistrada V4S. Il sistema elettronico agisce sull’idraulica delle sospensioni, aprendo completamente le valvole delle unità semiattive per circa tre minuti, dal momento in cui si accende il quadro. È proprio in questo preciso istante che le sospensioni si ammorbidiscono, facilitando il movimento di chi si trova a usare la propria forza per sollevare la moto. Può sembrare un sistema meno impattante di tanti altri eppure è estremamente apprezzato dai motociclisti, non a caso Ducati lo propone di serie sulle nuove moto, ma anche (gratis) a chi possiede una vecchia Multistrada V4S.