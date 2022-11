Ducati, festa con Pecco a Eicma e via i veli al nuovo Scrambler

Allo stand cʼerano i piloti ufficiali del Ducati Lenovo Team MotoGP , il campione del mondo Francesco Bagnaia e il compagno della stagione 2003 Enea Bastianini . Con loro la favolosa Desmosedici GP22 con cui Pecco ha vinto il titolo, arrivata direttamente dal Gran Premio di Valencia e in esposizione per tutto il periodo della Fiera.

Al Padiglione 15 stand N10 gli appassionati vedranno anche la Panigale V4 R di Alvaro Bautista, che nel prossimo weekend si giocherà le chances di diventare anchʼegli Campione del Mondo nel World SBK. E poi il prototipo “V21L”, la moto elettrica con cui la Casa di Borgo Panigale correrà nel 2023 al FIM MotoE World Cup in qualità di fornitore unico. Presente poi tutta la nuova gamma prodotto 2023, che Ducati ha presentato nel corso di questʼautunno, compresa la DesertX nella livrea RR22 ispirata a quella dell’Audi RS Q e-tron che ha partecipato all’ultima Dakar. E poi la Multistrada V4 Rally, la nuova Panigale V4 R, il Diavel V4, le nuove versioni Monster SP e Streetfighter.

Scrambler Ducati Next-Gen Freedom

Allo stand N10 i ducatisti scopriranno anche la nuova generazione di Scrambler. Tre modelli distinti nello stile ma non nel concept di guida e divertimento: Icon, Full Throttle e Nightshift. Esteticamente il nuovo Scrambler Ducati acquista toni più moderni, come le luci diurne DRL davanti, più sottili ed eleganti ma divise sempre in 4 settori circolari, un poʼ il marchio di fabbrica delle Scrambler, mentre il proiettore resta a “X” ma diventa ora full LED, come full LED è il faro posteriore. Nuova è poi la strumentazione, con schermo TFT da 4,3 pollici a colori e unʼinterfaccia HMI dedicata.

Lʼaggiornamento di Scrambler Ducati concerne anche lʼaspetto tecnico, con 4 chili di peso in meno ottenuti dallʼuso di componenti più leggeri, soprattutto nella ciclistica e nel telaio, che comunque rimane a traliccio. Il forcellone è nuovo e ora è abbinato a un ammortizzatore riposizionato al centro della moto. I cerchi dal nuovo design confermano le misure di 18 e 17 pollici, rispettivamente all’anteriore e al posteriore. Originale la scelta del serbatoio, in acciaio, dotato di una cover intercambiabile per dare unʼalternativa di stile al proprietario.

Il motore di Scrambler Ducati è sempre il bicilindrico Desmodue da 73 CV, raffinato con i nuovi coperchi frizione e le cartelle copri-cinghia più in sintonia con il nuovo stile della moto. Grazie allʼarrivo dellʼacceleratore Ride by Wire, la moto accoglie il cambio Quick Shift, il Ducati Traction Control e due Riding Mode: Road e Wet. I nuovi Scrambler Ducati arriveranno sul mercato a marzo 2023, anche in versione depotenziata da 35 kW per i motociclisti con patente A2.