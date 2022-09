Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, da mozzare il fiato!

Dinamica, prestazionale, di stile. Ma in comune hanno anche le radici, nutrite in quella Terra dei Motori dellʼEmilia-Romagna che le ha viste nascere ‒ a Bologna Borgo Panigale Ducati, a SantʼAgata Bolognese Lamborghini ‒ insieme ad altre fantastiche realtà del made in Italy.

Nasce da questa combinazione magica di tecnologia e bellezza la

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

630+63 esemplari

consegne previste ad aprile del prossimo anno

. Una moto da sogno, la special dei desideri più intimi, che sarà prodotta in edizione numerata e limitata di, nel senso che 63 unità sono riservate ai clienti Lamborghini che vorranno configurare la moto con i colori di carrozzeria e i cerchi identici alla propria Lamborghini Huracán STO. Mettersi in fila per conquistarne un esemplare è però un esercizio vano, dopo poche ore dallʼavvio delle prenotazioni, la Streetfighter V4 Lamborghini è andata sold out, tutte assegnate in attesa delle prime

La base tecnica della Streetfighter V4 Lamborghini è la nuova

Panigale V4 S 2023

motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc e 208 CV di potenza

Akrapovič

Brembo

, il cuideriva dalla MotoGP. Dal punto di vista stilistico, invece, lʼispirazione proviene dalla Huracán STO: parafango anteriore, cover serbatoio, puntale e codino, più altri dettagli sono tutti in fibra di carbonio e citano esplicitamente quelli della supercar. Il silenziatore di scarico in titanio con fondello in fibra di carbonio è firmato, lʼimpianto frenantecon pinze Stylema. Insomma molto più di una moto esclusiva, lʼeccellenza tecnica e stilistica rendono questa 4 cilindri Ducati “Lambo” una moto unica, con una linea di abbigliamento dedicata.

Secondo lavoro della collaborazione tra Ducati e Lamborghini, dopo la

serie limitata Diavel 1260 Lamborghini

del 2021, la Streetfighter V4 Lamborghini è disponibile in due colori per i 630 esemplari standard: Verde Citrea e Arancio Dac. Prezzi top secret, ma questa è una moto che va prenotata e comprata a scatola chiusa, poi sʼinterviene sulla personalizzazione senza badare a spese.