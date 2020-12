Ducati XDiavel 2021 e Diavel 1260 Lamborghini

Nuova Ducati XDiavel 2021 Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Unʼoffensiva di prodotto senza eguali quella che Ducati si appresta a lanciare nel 2021. Lo ha sempre fatto, di questi tempi, nel corso delle serate speciali in occasione di Eicma, il Salone della moto di Milano, ma in questo dimenticabile 2020 gli eventi non potevano che essere virtuali. E così, dopo le V4 Multistrada e Panigale SP, le nuove SuperSport 950 e Scrambler, ecco la XDiavel 2021, con allʼapice della gamma la straripante Diavel 1260 Lamborghini.