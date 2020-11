Ducati nuova SuperSport 950 e Panigale V4 SP

Sarà un 2021 con i fuochi dʼartificio per Ducati . Dopo le novità annunciate della 4 cilindri Multistrada V4 e delle rinnovate XDiavel e Scrambler , tocca adesso alla gamma sportiva proporsi in tutta la sua esuberanza e con motori omologati Euro 5. Nella faretra Ducati ci sono la SuperSport 950 e lʼinedita Panigale V4 SP (Sport Production), una formidabile serie limitata con 214 CV di potenza che andrà ad affiancare le rinnovate Panigale V4 e V4 S.

Ducati nuova SuperSport 950

Rinnovata nel design, aggiornata negli equipaggiamenti e nel pacchetto elettronico, con un motore ora Euro 5, la SuperSport 950 è la moto giusta per portare la guida sportiva nellʼuso quotidiano. Anche per i più giovani, perché accanto alla versione standard da 110 CV, il bicilindrico di 937 cc è disponibile anche depotenziato per chi ha ancora la patente A2. La nuova sportiva Ducati di media cilindrata si avvale di un forcellone monobraccio con telaio a traliccio fissato al motore, che funge da elemento portante per ridurre peso e ingombri. Le sospensioni sono pluri-regolabili e gli pneumatici sportivi Pirelli Diablo Rosso 3 sono “frenati” da un impianto Brembo potente, con doppio disco da 320 mm di diametro.

Esteticamente la SuperSport 950 rafforza il legame con la Panigale V4. Le carene sono state ridisegnate per accentuare la dinamicità della moto, mentre il frontale è dominato dal nuovo proiettore full LED con le luci diurne che citano in modo evidente la firma luminosa affilata della Panigale V4. La piattaforma inerziale a 6 assi Bosch certifica la qualità tecnica della moto, perché in grado di rilevare istante per istante angolo di rollio, imbardata e beccheggio della moto. Non solo, ma gestisce anche lʼABS Cornering, il Controllo di Trazione, dellʼimpennata e il cambio elettronico. In arrivo a febbraio 2021, la nuova Ducati SuperSport 950 costa da 13.890 euro. Ci sarà anche la versione S equipaggiata con sospensioni Öhlins.

Ducati Panigale V4 SP (e le altre…)

Prima di tutto lʼomologazione Euro 5 del motore Desmosedici Stradale, un portentoso V4 che qui scarica a terra 214 CV di potenza e 124 Nm di coppia massima a 9.500 giri. Poi il pacchetto elettronico che si aggiorna, e che include il Ducati Traction Control di ultima generazione (DTC EVO 3) e il Riding Mode Race sdoppiato in due mappature distinte, per permettere al pilota di configurare il set-up come più gradisce. Infine le esclusive pinze freno anteriori Brembo Stylema R ad elevata efficienza. Insomma, una moto che non poteva essere speciale la Panigale V4 SP, che riporta in casa Ducati le stimmate “Sport Production”.

Derivata direttamente dallʼesperienza nella MotoGP, la SP è una versione limitata e numerata della superbike, il cui numero di produzione è inciso sulla testa di sterzo. Ha una sua livrea dedicata ed è dotata di tutte le features tecniche che ne esaltano il comportamento in pista, tipo le pedane Rizoma in alluminio anodizzato completamente regolabili. Alcuni elementi derivano però dalla Superleggera V4, come i cerchi in carbonio a 5 razze, leggeri e che riducono lʼinerzia di rotolamento. In arrivo a marzo 2021, la Panigale V4 SP costa 37.000 euro, mentre le rinnovate Ducati Panigale V4 e V4 S saranno disponibili già dal mese di dicembre.