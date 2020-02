Ducati Superleggera V4, un fulmine sulla strada

Manca un mese allʼinizio del Motomondiale 2020 (GP del Qatar) e le scuderie stanno presentando e mettendo a punto le loro supersportive in gara. Ma cʼè una moto che in strada va più veloce di quelle in pista, che nasce sì dal know-how racing della MotoGP ma spunta prestazioni da far impallidire le moto guidate dai vari Marquez, Dovizioso, Vinales, Valentino Rossi.

È la Ducati Superleggera V4, la moto di serie più potente e tecnologicamente avanzata di tutti i tempi. È fatta tutta in fibra di carbonio ‒ telaio, forcellone, ruote, persino la carena ‒ e monta un Desmosedici che arriva fino a 234 CV. Sarà costruita a Borgo Panigale in soli 500 esemplari, tutti numerati, perché un gioiello come questo va seguito passo passo in tutto il suo excursus. Lʼinizio delle consegne è previsto da giugno 2020, e agli appassionati che acquistano la Superleggera V4 è offerto un test in pista con la Panigale V4 R ufficiale del Mondiale Superbike e, per la prima volta, la possibilità di provare in esclusiva la Desmosedici GP20.

Quel che stordisce di questa favolosa superbike stradale è la sua leggerezza. Nomen omen, perché con appena 152 kg di peso complessivo (in configurazione racing kit) e un rapporto potenza/peso di 1,54 CV/kg, la Superleggera V4 riesce in prestazioni straordinarie, come in pista, ma è omologata invece per circolare su strada! Rispetto alla Panigale V4 R, da cui deriva, pesa 16 chili in meno, addirittura 23 kg col racing kit. Il motore Desmosedici Stradale R di 998 cc della V4 R eroga 224 CV a 15.250 giri e 116 Nm di coppia a 11.750 giri. Montando lo scarico Akrapovic in titanio si arriva a 234 CV.

Puramente sportiva la dotazione ciclistica, con una forcella anteriore Ohlins NPX25/30 da 43 mm e mono posteriore TTX36 sempre Ohlins. Esclusivo di questa moto è lʼimpianto frenante Brembo, con pinze Stylema R abbinate a dischi da 330 mm di diametro. Prezzi non ancora definiti ufficialmente, ma rumors raccolti a Borgo Panigale parlano di 100.000 euro per questa meraviglia, realizzata nellʼesclusiva livrea bicolore rosso/carbonio. Optional di qualità, infine, la tuta in pelle Dainese con airbag D-air e il casco in carbonio Arai.