Ducati Diavel V4, sport naked leggera con look muscolare

Moto bella e dallʼeccezionale dinamica di marcia, Diavel V4 eroga ben 140 Nm di coppia ed è così capace di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi! Entusiasmante come una superbike, ma con tratti estetici che la faranno amare da tutti i cultori della strada. Dotata di cambio Quick Shift, che coadiuva le prestazioni, si avvale di tre Power Mode per gestire lʼerogazione di potenza e di quattro Riding Mode per la marcia su strada: Sport, Touring, Urban e Wet. Motivo dʼorgoglio degli ingegneri Ducati è poi il sistema di deattivazione dei cilindri posteriori, che permette al motore di funzionare come bicilindrico o come 4 cilindri, in base alle condizioni di marcia, con una transizione impercettibile per la sua gradualità.

Ducati è reduce da un anno entusiasmante, e non solo dal punto sportivo, con quasi 50.000 moto vendute nei primi 9 mesi del 2022 e un fatturato di 872 milioni di euro che cresce del 21% rispetto ai primi tre trimestri dellʼanno passato. A Borgo Panigale si sfregano le mani anche per lʼutile operativo aumentato del 62% a distanza di un anno, con 109 milioni di euro dopo 9 mesi del 2022. Il modo migliorare per festeggiare una stagione trionfale anche dal punto di vista sportivo, con le punte di diamante Pecco Bagnaia in MotoGP e Alvaro Bautista nel Mondiale SBK.

Tornando al Diavel V4, il look è già distintivo, per le spalle larghe e lo scarico a quattro uscite, mentre il proiettore anteriore cambia forma e assume un profilo a doppia C con illuminazione Full Led. Il gruppo ottico posteriore è costituito invece da una matrice di LED puntiformi sotto il codone. Nuovo anche il cruscotto TFT a colori da 5 pollici. Da top bike anche lʼequipaggiamento tecnico, che comprende fra lʼaltro dischi freno da 330 mm e pinze freno Brembo Stylema, Ducati Traction Control, Cruise Control e ABS Cornering.

Ducati Diavel V4 promette costi di gestione contenuti, con gli interventi di manutenzione più importanti fissati a 60.000 km. Arriva a gennaio, in due varianti cromatiche: Rosso Ducati oppure Thrilling Black nero lucido. Prezzi da 26.390 euro.