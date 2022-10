Eicma 2022 a Milano, lʼedizione che conferma la leadership italiana fra le due ruote

Più di 1300 i marchi in esposizione nei 6 padiglioni fieristici, il 58% di questi provenienti dallʼestero in rappresentanza di 43 Paesi.

Un evento importante, amatissimo da giovani e meno giovani, che si lega al fatto che

lʼItalia resta il primo Paese europeo per produzione e vendite di due ruote, moto e biciclette

la produzione di motocicli in Italia si aggira sulle 300 mila unità annue, pari al 46% del totale europeo

. Questʼanno Eicma si avvale della collaborazione strategica di, lʼistituto che promuove il commercio estero e lʼinternazionalizzazione delle imprese italiane, allestendo unʼarea speciale dedicata alle start-up più innovative del Belpaese, che potranno così avere la giusta visibilità per proiettarsi sui mercati internazionali. Ricordiamo che, per un saldo della bilancia commerciale in attivo di un miliardo di euro.

Eicma 79 conferma i punti forti delle passate edizioni, come

lʼarea esterna MotoLive

Temporary Bikers Shop

che con le sue gare e i suoi show acrobatici attrarrà il pubblico più appassionato. Nellʼarea esterna ci sarà anche unʼarena offroad e zone dove poter provare motocicli, eBike e altri veicoli messi a disposizione dalle aziende espositrici. Per chi è in cerca di affari e per i collezionisti, imprescindibile è poi ilche sarà allestito allʼingresso dellʼesposizione.

LʼItalia è leader in Europa anche per quanto riguarda le biciclette

lʼItalia esporta 1,2 milioni di biciclette lʼanno!

. La produzione si è attestata nel 2021 su volumi di 3,2 milioni di unità, per un mercato interno che da 3 anni vale allʼincirca due milioni di pezzi (di cui circa 300 mila le bici elettriche). Le aziende italiane del settore sono circa 250, per la maggior parte PMI, con un fatturato di 1,7 miliardi di euro. Significa cheNon resta allora che accorrere alla fiera novembrina, prezzo del biglietto intero 19 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), il ridotto per chi ha da 4 a 13 anni costa 12 euro (più 1,50 euro).