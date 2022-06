Dalle piste alla strada con la nuova Toyota GR86

La filosofia che definisce il brand GR è quella del “fun to drive”, cioè divertimento, emozione di guida, a prescindere dai livelli di potenza espressi dal motore. La nuova GR86 conferma la formula del

motore anteriore ma con trazione posteriore

Toyota GT86

il peso è stato poi alleggerito di buoni 20 chili

, propria della, ma ha subito interventi mirati sulla struttura del telaio per migliorare la rigidità torsionale dellʼauto, superiore del 50% rispetto al modello precedente. Grazie ad acciai ad alta resistenza,e ciò ha permesso di migliorare le prestazioni della baby sportiva nipponica.

Il motore 4 cilindri benzina è stato invece aumentato di cilindrata, passando dai due litri a 2,4 litri

234 CV

, con un incremento di potenza di ben 34 CV rispetto alla GT86 percomplessivi. Peso leggero e più cavalli significano spunti di gran lunga migliori, lo dimostra la coppia massima, che rimane a 250 Nm ma ora è erogata a un regime molto più basso di 3.700 giri al minuto. Una prontezza di risposta che si distribuisce così in modo regolare fin dai medi regimi, per una ripresa valida quanto lʼaccelerazione.

Ufficio stampa

Nuova Toyota GR86 è disponibile in Italia in tre allestimenti

Sport M/T

Premium Sport M/T

Prezzi a partire da 34.250 euro e la vernice metallizzata è inclusa

, tutti con climatizzatore automatico bizona, cruise control, Smart Entry e Fari a LED. La versione d’ingresso è laequipaggiata con cerchi in lega da 17 pollici, sistema multimediale con schermo da 8 pollici e Digital Cockpit da 7”, retrocamera e integrazione con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Il modello di volume sarà, che aggiunge i cerchi in lega da 18”, i sedili sportivi riscaldati in misto pelle/Ultrasuede, i fari adattivi e lʼavviso dellʼangolo cieco. Il top di gamma è rappresentato dalla versione Premium Sport A/T con cambio automatico a 6 rapporti e paddles al volante, più sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza, Cruise Control adattivo, sistema di mantenimento corsia e abbaglianti automatici.