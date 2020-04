Toyota GR Supra, arriva la versione 2.0 Turbo SZ-R

Una sportiva di razza, il primo modello globale sviluppato da Toyota Gazoo Racing, il braccio agonistico del colosso giapponese. La configurazione motore anteriore e trazione posteriore è infatti quello di una vera sports car, col baricentro basso e un “rapporto aureo” fra passo e carreggiata, che assicura il bilanciamento ideale del peso 50/50 e prestazioni di guida ottimali. La Toyota GR Supra 2.0 Turbo è anche più leggera di circa 100 kg rispetto alla versione V6 3.0 e così le prestazioni sono incontenibili: 5,2 secondi lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h e velocità limitata elettronicamente a 250 orari.

In Italia è proposta in un unico allestimento SZ-R, comprensivo di navigatore con display da 8,8 pollici, climatizzatore bizona (i posti in abitacolo sono due), sospensioni adattive variabili, pinze freno rosse, differenziale attivo e sedili sportivi in Alcantara. I cerchi in lega sono da 18 pollici e il pacchetto Toyota Supra Safety è standard. Il prezzo è di 55.900 euro.

A listino cʼè anche lʼedizione limitata “Fuji Speedway”, 20 esemplari e 2.000 euro in più. Si caratterizza per la carrozzeria bianca metallizzata che “stacca” nel contrasto con il nero opaco dei cerchi in lega da 19 pollici e le calotte rosse degli specchietti retrovisori. Nell’abitacolo sono presenti inserti in fibra di carbonio e i rivestimenti in Alcantara sono bicolore nero/rosso, come dire la livrea ufficiale del team Toyota Gazoo Racing.

Nello speciale motori anche la Toyota GR Supra 2.0 Turbo