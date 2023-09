Dacia Jogger 1.6 Hybrid Extreme 7 posti

Il sistema è quello del Gruppo Renault, che ha già visto la fortuna di altri modelli, come la Clio e la Captur. Un segnale importante per la Dacia, perché questa volta non siamo qui a parlare di un utilizzo della tecnologia passata, ma di un equipaggiamento attuale e di primo livello. Il cuore ibrido di Jogger è composto da un 1.6 benzina da 90 CV e da due motori elettrici, uno da 50 CV e uno che funziona da avviatore/generatore ad alta tensione. In questa configurazione la potenza massima è di 140 CV e sotto il bagagliaio, dove in altre versioni è alloggiata la ruota di scorta o il serbatoio dell'impianto GPL, si trova la batteria da 1,2 kWh. Grazie alla trasmissione multi mode la Jogger parte sempre in elettrico e il cambio automatico offre anche una modalità reattiva di recupero dell'energia semplicemente spostando il selettore di marcia in B.

Dacia Jogger Hybrid, come va

Ha un powertrain che trasmette una buona spinta e una vivacità che non hanno paragone con le prestazioni offerte dalle altre motorizzazioni di Jogger e il cambio automatico alza il livello del comfort di guida. Guidare la Jogger full-hybrid offre la percezione di crescita che il brand Dacia ha fatto negli anni addietro in termini di prestazioni e comfort, con consumi molto interessanti. Nella nostra prova, in città abbiamo registrato i 5 litri/100 km, mentre nel misto i consumi si sono alzati di poco, attestandosi intorno ai 5,7 litri/100 km. Diverso il discorso in autostrada, dove il computer di bordo riportava un consumo che oscillava tra i 7 e i 7,5 litri/100 km. I 140 CV di potenza e i 205 Nm di coppia permettono alla Jogger full-hybrid di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi e di raggiungere la velocità massima di 178 km/h. Sono valori dichiarati dal costruttore, lato nostro possiamo garantire che questa Jogger ha una buona progressione di marcia ed è anche silenziosa (tranne quando le sospensioni non assorbono nella maniera ottimale alcune asperità), a meno che non si decide di spingere forte sull’acceleratore, ma difficilmente capita con questa variante, si annullerebbero gran parte dei vantaggi offerti dal sistema ibrido di Renault e non ne vale la pena. Per il resto, ci ha sorpreso, in positivo, la stabilità, di un livello davvero buono, così come lo sterzo, che a nostro avviso è il migliore di tutte le Dacia in listino: non è eccessivamente diretto, ma neppure mai troppo leggero; ha una taratura efficace per ogni andatura di marcia. Positiva anche la sensazione che ci ha trasmesso la frenata, sempre adeguata alle circostanze ed efficace inoltre, se si vuole semplicemente rallentare il veicolo avendo il tempo e lo spazio giusto, si può sfruttare anche il freno motore, spostando la leva del cambio automatico su B (brake), oltretutto molto utile quando c'è traffico o quando si affrontano tratti in discesa.