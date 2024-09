Cupra Terramar: debutta il nuovo SUV sportivo, prezzi da 42.250 euro

Cupra e l’America’s Cup condividono valori come la ricerca delle prestazioni e dell’eccellenza nello sport, ben sintetizzati dal claim “There is no second”. Per la presentazione della nuova Terramar, quindi, non poteva esserci luogo migliore di Barcellona, città natale del marchio, in occasione della 37esima edizione della competizione velica più prestigiosa in assoluto, che tra l’altro è anche la competizione sportiva internazionale ancora esistente più antica del mondo. Cupra è anche sponsor della manifestazione e ha dedicato proprio all’Americas’s Cup una edizione speciale in edizione limitata dell’inedito modello.