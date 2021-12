Cupra Formentor VZ5, arriva il campione della gamma

Tre anni fa faceva il suo debutto sui mercati globali il brand Cupra . A dire il vero, il nome già cʼera e lo usava Seat per i suoi modelli più esclusivi e performanti. Poi il desiderio di prendere il largo, uscire da casa Seat e tentare la scalata al segmento in ascesa delle auto sportive. A fare da ambassador del marchio è un Suv nativo Cupra: Formentor .

Oggi nella gamma di questo arriva il modello più esaltante di tutti, con 390 cavalli sotto il cofano. Nuovo Cupra Formentor VZ5 rappresenta al meglio la sportività del giovane brand spagnolo. È un modello coraggioso, perché adotta un motore 5 cilindri che sta diventando sempre più raro nellʼindustria automotive, coltivato da Audi e pochi altri esteti. Ha una cilindrata di 2,5 litri e sviluppa 80 CV in più della Formentor VZ con motore 4 cilindri 2.0, forte comʼè dellʼiniezione diretta con sovralimentazione turbo e di unʼerogazione di coppia di 480 Nm.

La cosa speciale però è che la trazione integrale 4Drive sposa la tecnologia di ripartizione dinamica della coppia “Torque Splitter”, una primizia per Cupra, che grazie al differenziale posteriore dedicato consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell’asse posteriore. Altra “specialità” di Formentor VZ5 è la funzione Drift, con la quale però è possibile divertirsi soltanto in pista. Di che si tratta? Di una modalità di guida, inclusa all’interno del Drive Profile, che permette al pilota di usufruire di unʼesperienza di sovrasterzo controllato per il massimo divertimento.

Esteticamente Cupra Formentor VZ5 si fa notare per le splendide finiture in fibra di carbonio, i cerchi in lega da 20 pollici, l’esclusivo l’impianto frenante Akebono a sei pistoncini e disco anteriore da 375 mm di diametro, i 4 terminali di scarico con finiture rame. Il colore di carrozzeria di questa serie che sarà prodotta in edizione limitata è Nero Midnight metallizzato. Prezzi a partire da 62.350 euro.