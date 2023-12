Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive Tribe Edition: la prova su strada

La carrozzeria da SUV di segmento C della Ateca viene resa più elegante dal look total black : il colore Nero Midnight è infatti disponibile di serie sulla Tribe Edition. È nero anche il lettering “Cupra” così come le pinze dei freni Brembo. Completano la dotazione specifica i cerchi in lega da 20 pollici Supreme Copper che abbinano tonalità color rame e nero.

Nell’abitacolo troviamo i sedili anteriori supersportivi in Dinamica di colore nero, mentre per il resto gli interni sono quelli che già conosciamo sulla Ateca. Nella dotazione di serie della Tribe Edition è presente l’impianto audio BeatsAudio system , la regolazione elettrica del sedile conducente con funzione memory e il doppio fondo nel vano bagagli.

Come va su strada

Nella nostra prova sulle strade spagnole, nei dintorni di Girona, abbiamo potuto apprezzare il carattere tagliente di questa versione che copre lo 0-100 km/h in soli 4,9 secondi. Il SUV spagnolo regala delle belle sensazioni e il divertimento è assicurato grazie anche al bel sound del motore. Il limite è quello di derivare da un modello non sportivo e a baricentro alto: quindi, nelle curve l’inserimento è meno agile rispetto anche ad altri modelli sviluppati al 100% da Cupra come la Formentor, che abbiamo recentemente provato. Nel complesso la Ateca Tribe Edition è un ottimo compromesso tra sportività, comfort e praticità, rivelandosi la scelta ideale per chi vuole tutto questo in un’unica vettura.