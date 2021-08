Citroen e:C4, dotazioni super comfort per lʼelettrica francese

Estate su strada con nuovi protagonisti, come la Citroen C4 di cui iniziano a vedersi in giro le prime unità della nuova generazione. Il design originale si fa notare allʼinterno del segmento C, perché lʼauto è una via di mezzo tra la classica compatta 5 porte e la berlina/coupé molto in voga oggi nei segmenti premium. Il design iconoclasta è dʼaltronde la cifra che da sempre caratterizza la marca francese, ma ancora più rivoluzionaria è ora la versione 100% elettrica e:C4.