Nuova Citroen C4, abitabilità in prima classe

Design originale, distintivo, e quanto a comfort degli interni è unica. La nuova Citroen C4 (ma cʼè anche la variante elettrica e:C4 ) porta aria nuova nel segmento C, il più combattuto in Europa, e sconfessa i canoni che finora centravano il segmento delle “medie” sulle due volumi a 5 porte (vedi Golf e compagnia bella). Un poʼ sconfessa anche sé stessa, visto che la vecchia C4 seguiva quelle orme.

Adesso si cambia e la nuova C4 è una dinamica berlina 4 porte con un terzo volume corto, in stile coupé, un assetto ben più alto da terra e le carreggiate larghe per infondere stabilità e sicurezza. Unʼauto di personalità, che risponde bene al claim “Feel Good” scelto da Citroen per promuoverla. Tgcom24 ha provato la Nuova C4 benzina 1.2 da 130 CV e ne ha compreso come questa vettura sia il primo evidente cambio di rotta nelle strategie del neonato gruppo Stellantis. Nel senso che, se non si è presenti in una categoria, allora è il caso di entrarci e di farlo da dominatori. Nel segmento C Stellantis è presente con modelli classici (Peugeot 308, Opel Astra, Fiat Tipo), quindi è giusto che la C4 sia diversa!

Oltre tutto, Citroen è il brand da sempre più innovativo, in Francia e non solo, quindi è giusto che sia lei a sperimentare la nuova via. Andiamo a conoscerla allora la Nuova C4, la cui posizione di guida alta dà un senso di padronanza della strada, ma è soltanto il primo passo. Subito dopo si scopre il comfort di marcia ed è fantastico: lʼauto ha le sospensioni con smorzatori idraulici di serie su tutta la gamma. Sono le stesse del Suv C5 Aircross e permettono di “asfaltare” qualsiasi dosso o intemperanza del manto stradale, in più con un isolamento acustico degno di unʼammiraglia. I sedili sono ultra confortevoli, morbidi, soffici e mai stressanti sulla schiena e le gambe del guidatore.

Detto che Citroen offre 6 tipi di ambiente interno, la C4 è davvero lʼauto del nuovo decennio. È accogliente come poche nella categoria e ha il display da 10 pollici di serie su tutte le versioni, mentre nel segmento C è di solito la ciliegina sullʼallestimento top. Soprattutto si fa apprezzare il supporto pad nella plancia lato passeggero, così che questi può “spostare” lʼuso del tablet a suo piacimento e godersi il viaggio con meno noia. La connettività è garantita con tutti i sistemi operativi e la ricarica wireless ci evita lʼansia da dimenticanza del caricatore. Non manca la ConnectedCAM, con la quale Citroen consente foto e riprese in viaggio direttamente dallʼabitacolo.

Nuova C4 è come detto unʼauto originale per design. Un dato serve a rimarcarlo: i 4,35 metri quadrati di superficie vetrata, che significano tanta luminosità e buonissima visibilità anche di lato e posteriore. Il frontale fa sua la nuova firma della griglia con il grande “doppio chevron” centrale e i fari a Led, che stiamo vedendo sugli ultimi modelli del brand. Notevole anche il vano bagagli, 380 litri estendibili fino a 1250. E poi la varietà, con ben 31 combinazioni fra colori di carrozzeria e Pack Color. Tre le versioni a listino, per prezzi che partono da 19.450 euro per la versione Feel Pack 130 CV, grazie ai nuovi incentivi statali e in caso di rottamazione.