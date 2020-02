Citroen C5 Aircross, comfort e versatilità in trionfo

Voglia di settimana bianca? Oppure voglia di concedersi i primi tepori primaverili? Magari la classica città dʼarte che ancora non si è visitata o il weekend di Carnevale cui non siamo mai stati? Febbraio è un mese un poʼ schizofrenico, invernale a tutto tondo ma con le giornate che si allungano e invitano a uscir fuori, e proprio per questo Citroen intitola “Fuga dalla città” lʼultimo video dedicato alla C5 Aircross .

Una bella clip per esaltare le qualità di comfort, praticità e versatilità del Suv top di gamma della Casa francese, a un anno esatto dal debutto su strada. In questa stagione di mezzo inverno la C5 Aircross dà il meglio di sé, basti pensare allʼenorme bagagliaio da 580 a 720 litri (in base ai sedili posteriori scorrevoli), che consente di trasportare ingombri impegnativi come sci e snowboard, ma anche bici e attrezzature sportive. E tornando ai tre sedili posteriori, questi sono singoli, ripiegabili e inclinabili, realizzati con una schiuma poliuretanica spessa e soffice. Il non plus ultra del comfort oggi sul mercato.

Quando parliamo di Citroen, però, parliamo anche dello straordinario comfort assicurato dal comparto sospensioni. Un fiore allʼocchiello storico del brand, che in questo caso si palesa negli “Smorzatori Idraulici Progressivi”, un nuovo tipo di ammortizzatori in grado di filtrare ogni asperità della strada e lasciar viaggiare come su una nuvola i passeggeri a bordo. Per loro anche lʼefficienza del Grip Control, un evoluto sistema di trazione che interagisce con l’ESP e migliora la motricità su fondi stradali insidiosi, nonostante non preveda le quattro ruote motrici. E alle porte cʼè adesso la variante ibrida elettrica del Suv.