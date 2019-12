Citroen C5 Aircross, nel 2020 la versione Hybrid plug-in

A poco più di sei mesi dal lancio, Citroen ha già immatricolato oltre 80 mila unità di C5 Aircross , il suo Suv top di gamma, e adesso prepara il lancio della variante ibrida elettrica plug-in . Un modello che la Casa transalpina definisce sì Suv, ma nel senso di “Silent Urban Vehicle”, perché in grado di regalare viaggi silenziosi in classe e-Comfort.

Citroen C5 Aircross Hybrid contempla lʼutilizzo di due motori, lʼevoluto PureTech benzina da 180 CV e un propulsore elettrico da 80 kW (pari a 110 CV), che interagendo assieme sviluppano una potenza di sistema pari a 225 CV, per una coppia di 320 Nm disponibile immediatamente. Il cambio è lʼautomatico a 8 rapporti. In modalità soltanto elettrica, il Suv ricaricabile percorre fino a 50 km a emissioni zero, alla velocità massima di 135 orari. Con i due motori in funzione, lʼefficienza è massima: le emissioni medie di CO2 si attestano sui 39 g/km e i consumi medi si attestano su 1,7 litri per 100 chilometri.

Altro merito della C5 Aircross Hybrid sta nella possibilità di impostare lʼorario di ricarica da remoto (in base magari alle fasce più convenienti) e con modalità fast, in meno di due ore, si ottiene la ricarica completa delle batteria a ioni di litio, garantite 8 anni o 160.000 km. Il comfort resta la qualità prima del Suv Citroen, che vanta le sospensioni progressive idrauliche, uno dei vanti degli ingegneri francesi, che hanno anche dotato il veicolo di ben 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Nel discorso comfort rientra anche la spaziosità dellʼabitacolo e il volume del bagagliaio è da record nella categoria dei C-Suv ibridi plug-in: con 5 persone a bordo si va dai 460 ai 600 litri, in base alla posizione dei sedili posteriori scorrevoli. Prodotto a Rennes, Citroen C5 Aircross Hybrid plug-in arriverà su strada a metà 2020 e a caratterizzarlo è la speciale verniciatura Electric Blue.

