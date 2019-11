Sospensioni e Sedili, il plus secolare di tutte le Citroen

Il comfort è sempre stato prerogativa delle Citroen e il faro cui ispirarsi nella progettazione degli interni. Dalla Traction Avant dʼanteguerra alla DS, prima modello top di gamma e oggi brand premium a sé stante, fino ai modelli attuali. Comfort elevato a potenza, sempre, in ogni epoca, e ora esprimibile nelle due concept car Ami One e 19_19, che vediamo nelle immagini. Oggi su modelli esclusivi come la C5 Aircross o la nuova C4 Cactus ci sono i Sedili Advanced Comfort, spaziosi e accoglienti, che accolgono comodamente i passeggeri come se sedessero sulla miglior poltrona di casa.

Un altro elemento fondamentale, tecnico stavolta, su cui Citroen ha sempre lavorato sono le sospensioni. Chi non ricorda le GS, le Pallas, le CX del recente passato che “si alzavano” una volta messe in moto? Creavano il giusto assetto per affrontare le asperità della strada e per far stare comodi i passeggeri allʼinterno. Oggi ritroviamo quei concetti per i quali Citroen è sempre stata leader nelle sospensioni idropneumatiche della C5 Aircross, che si avvalgono di Smorzatori Idraulici Progressivi in grado di filtrare le sollecitazioni del manto stradale, isolando i passeggeri.