Citroen C5 Aircross, scatta il restyling e cambia il look

A 4 anni dal lancio arriva il restyling per Citroen C5 Aircross . Fatto di nuovi contenuti estetici e un accento sempre molto marcato sul comfort degli interni, mentre si accelera sullʼelettrificazione, con la versione ibrida plug-in che ormai rappresenta il 30% delle vendite del Suv in Europa.

Il look di C5 Aircross assume un nuovo linguaggio formale, con le rotondità che si smussano e lasciano il posto a linee più geometriche e strutturate. Il frontale acquisisce un nuovo aspetto, si sviluppa in verticale e rafforza la percezione di larghezza, mentre sul posteriore debutta una nuova firma luminosa con effetto 3D. Davanti cʼè poi la nuova interpretazione dei “due chevron”, che diventano gradualmente indipendenti e si separano dalle luci diurne, mentre i proiettori LED Vision risultano più discreti grazie a un trattamento scuro. Di lato spiccano i nuovi cerchi da 18 pollici diamantati, le nuove prese dʼaria e una tinta Blu Eclisse inedita, un blu molto profondo ed elegante.

Allʼinterno Citroen ha fornito il nuovo Touch Pad da 10 pollici sospeso sulla plancia e ha cambiato lo styling della console centrale. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici è del tutto personalizzabile in base alle esigenze del guidatore. Il punto di forza resta il comfort, sia con le sospensioni evolute tipiche del brand che con i sedili Advanced Comfort. Nella console centrale spicca il selettore di marcia e-Toggle con finitura cromata, con il selettore delle modalità di guida che incorpora la funzione Grip Control sui motori termici e le modalità elettrificate sulle versioni plug-in Hybrid. Nel grande vano portaoggetti ci sono due prese USB e il piano di ricarica wireless per smartphone.

Lʼassetto alto dal suolo 230 mm eleva la posizione di guida del C-Suv, sempre confortevole e con una visibilità ottima. Tra gli ADAS per la sicurezza, spicca lʼHighway Driver Assist per la marcia serena e sicura in autostrada. Bagagliaio da record nel segmento: da 580 a 720 litri per le motorizzazioni termiche, da 460 a 600 litri per la plug-in. Tra le chicche a richiesta, il tetto nero a contrasto e le barre nere, per un carattere ancora più distintivo.