Quanta tecnologia su Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid!

Elettrica per tutti i giorni , quando lʼuso dellʼauto è moderato. Termica ogni volta che serve , per fare tanti chilometri e con il miglior comfort che si possa desiderare. Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid ha nella versatilità il suo asso nella manica, ma non solo, perché sfrutta al meglio le più avanzate tecnologie digitali per farsi trovare sempre pronta.

Grazie agli aggiornamenti “over the air”, infatti, il sistema informatico di bordo si aggiorna automaticamente senza bisogno di passare in concessionaria o in officina, e così possono essere aggiunte nuove funzioni come la “Plug-in Reminder”. Insomma, il Suv francese aggiorna le sue tante virtù mentre i difetti sono davvero difficili da scovare. Come già le versioni termiche, che Tgcom24 provò a suo tempo, anche questa ibrida benzina/elettrica alla spina garantisce livelli di comfort e funzionalità impareggiabili nella fascia a cavallo tra i segmenti C e D. Lʼassenza di rumorini e vibrazioni a bordo è la prima qualità che si nota di questʼauto, che con le sue raffinate sospensioni idrauliche a smorzamento progressivo sembra muoversi su una nuvoletta.

Nella marcia in elettrico è pure silenziosissima, peccato solo che lʼautonomia in questa modalità sia limitata a 55 km, buoni se la si usa in città ma pochi viste le prerogative di carrozzeria di questo modello. Con questʼauto, per dirla in breve, bisogna muoversi, mettersi in viaggio! E allora via, partiamo, salendo dentro un abitacolo meravigliosamente comodo, spazioso per le gambe di tutti e 5 i passeggeri, insonorizzato grazie ai vetri stratificati, ovviamente connesso e con sedute così morbide che assicurano il miglior benessere posturale. Per Citroen lʼambizione è di offrire unʼesperienza multisensoriale a chi viaggia, e la storia della Casa ci dice che lo è sempre stata. I tre sedili posteriori sono larghi in egual misura e sono scorrevoli, ripiegabili e inclinabili.

Il bagagliaio (fino a 600 litri!) include un alloggiamento per il cavo di ricarica, così da non sprecare spazio. Per il guidatore la guida in modalità elettrica è serena, senza stress, con velocità limitata a 135 orari. Non molti, vero, ma inserendo il motore termico a benzina si sviluppano velocità ben superiori. In effetti il dinamismo della C5 Aircross Plug-in Hybrid è notevole: i due motori ‒ PureTech benzina da 180 CV ed elettrico da 80 kW ‒ sviluppano una potenza di sistema pari a 225 CV, gestiti dal cambio automatico a 8 rapporti, rapido ed efficiente, che aiuta la fluidità di guida. Nel cambio cʼè anche una funzione “Brake” (B) per rafforzare la decelerazione in frenata, aumentando così il recupero di energia.

Fra le nuove funzioni “over the air” di C5 Aircross Hybrid Plug-In cʼè come detto la “Plug-in Reminder”, che analizzando i dati del computer di bordo, quindi lʼuso che si fa dellʼauto, invia notifiche sul touchscreen per i consigli sulla ricarica. Il cliente viene allora invitato ad effettuare una ricarica nel caso in cui il computer di bordo rilevi una possibile ottimizzazione del consumo di carburante. La funzione sarà disponibile a partire dal 2022, anche su altri modelli Citroen come la prossima C5X. In ambito business, per i gestori di flotte è una manna!

Tra le altre funzioni digitali, apprezziamo il pre-riscaldamento dellʼabitacolo tramite lʼapp MyCitroen sul nostro smartphone, che consente di entrare in auto e trovare già 21 gradi, prima ancora di mettere in moto lʼauto. Il listino di Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid parte da 42.100 euro, ma questo modello beneficia di incentivi e promozioni che abbassano il prezzo a 35.100 euro per la versione Feel.