BYD: in Europa debutta il marchio Denza

Le origini del brand Denza Denza, brand di lusso della BYD, sorge nel 2010 dall’accordo tra il marchio cinese e Mercedes-Benz e si posiziona per lustro tra BYD e la Casa YangWang, che per natura costruisce vetture premium. Parlare di Denza ci consente di introdurre la presentazione (che in realtà arriverà tra poche settimane) del minivan elettrico D9, monovolume a 7 posti che si posiziona sullo stesso segmento della Mercedes-Benz Classe V e della Lexus LM. Un passo indietro: il costruttore tedesco ha ridotto la sua partecipazione azionaria nella joint venture con BYD al 10%. Un passo ai giorni nostri: non sappiamo ancora quando il monovolume D9 arriverà in Europa e in quali Paesi sarà commercializzato, ma sappiamo che c’è già una strategia per portarlo nel nostro Continente.

Ufficio stampa Denza

C’è anche la BYD Seal Nei piani di espansione che riguardano BYD in Europa c’è anche la Seal, la nuova berlina elettrica che da noi sarà venduta in due versioni. La Comfort sarà dotata di batteria Blade da 71,8 kWh e offrirà un’autonomia dichiarata di circa 420 chilometri; la Design monterà una batteria da 87 kWh e consentirà di percorrere circa 500 chilometri (valore dichiarato dalla BYD, secondo test WLTP). Questa berlina elettrica è inserita in un programma BYD che prevede l’inserimento in listino entro la fine del 2023 di sei nuovi modelli: tra questi ci sarà il SUV di medie dimensioni Seal U, che si posiziona al di sotto del SUV Tang (già presente in Europa insieme all’ammiraglia Han e al crossover Atto 3). Tra gli arrivi, è previsto anche il debutto della Dolphin.

Ufficio stampa Denza