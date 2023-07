BYD Atto 3: nuovo SUV elettrico cinese

Il design riprende l’ultima evoluzione del linguaggio stilistico del marchio, chiamato Dragon Face e ispirato alla tradizione cinese. La Atto 3 ha una lunghezza di 4,45 metri, una larghezza di 2,05 metri, ma soprattutto un passo di ben 2,72 metri che consente di ottenere una grande abitabilità.

Negli interni si ritrova un ambiente molto ben rifinito, in cui si respira un’atmosfera premium. Al centro della plancia è presente lo schermo touch da 15,6 pollici, che può ruotare passando dalla posizione orizzontale a quella verticale, e non mancano alcuni dettagli originali, come le corde simili a quelle di una chitarra sui pannelli delle porte, che sono perfino “suonabili”.

La BYD Atto 3 è spinta da un motore sincrono a magneti permanenti che sviluppa 201 CV e 310 Nm di coppia. Punto di forza del modello è la Blade Battery di BYD, che è estremamente efficiente e permette di ridurre gli ingombri fino al 50% a parità di capacità di accumulazione rispetto alle batterie tradizionali. Sulla Atto 3 il taglio scelto è da 60,48 kWh, che consente un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 420 chilometri con un consumo medio dichiarato di 15,6 kW/100 km.

La BYD Atto 3 è disponibile per il mercato italiano in due allestimenti: Comfort al prezzo di 41.990 euro e Design a 43.490 euro.