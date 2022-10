BMW XM, nuove prospettive di esclusività e dinamismo

Significano anzi tanto del core sportivo e della storia della Casa di Monaco di Baviera e metterle insieme può avere effetti esplosivi. Come la sorprendente BMW XM di cui vediamo le prime immagini, un maxi-Suv sportivo dotato di motore 8 cilindri abbinato a un modulo di trazione ibrida plug-in.

La divisione BMW M

coupé M1 del 1978 disegnata da Giugiaro e progettata da Dallara

xDrive

, nata esattamente 50 anni fa, rappresenta da sempre lʼapice di sportività dei modelli del brand bavarese. Talvolta però la “M” ha contraddistinto modelli propri, che cioè non derivavano da modelli BMW esistenti, esempio classico fu la. La più recente lettera X, invece, identifica i modelli a trazione integrale del brand, quelli con la sigla. Dal connubio fra le due lettere nasce la spettacolare BMW XM, primo modello interamente progettato dalla divisione BMW M, che sarà avviato alla produzione dal prossimo mese di dicembre.

Il sistema di trazione M Hybrid plug-in della BMW XM eroga una potenza di 653 CV

V8 biturbo benzina di 4,4 litri e 489 CV

XM Label Red da 748 CV

fino a 88 km a emissioni zero

, frutto della combinazione dele del motore elettrico da 145 kW (pari a 197 CV). E nellʼarco del 2023 arriverà anche una versionee 1.000 Nm di coppia massima! Il modello di lancio non mancherà certo di esuberanza e promette, anzi, uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. Se però viaggia in modalità Electric, allora riesce a percorreree alla velocità massima di 140 km/h, potendo contare sulla batteria ad alta tensione agli ioni di litio da 25,7 kWh montata nel sottoscocca.

Leggi Anche Nuova BMW X7, il Super Suv con pacchetto M Sport di serie

Gli IconicSounds Electric realizzati da BMW in collaborazione con il compositore Hans Zimmer fanno il loro approdo sulla XM dopo la i7. Tra le innovazioni del powertrain è poi da citare lo

scarico sportivo

modalità 4WD Sport

modalità 4WD Sand

con flap a controllo elettronico e regolazione continua, con doppi terminali esagonali disposti uno sopra lʼaltro, una primizia per un modello BMW M. Con la, lʼerogazione di potenza è convogliata dalla trazione posteriore alla integrale M xDrive, ma il guidatore può anche selezionare la, concepita appositamente per la guida su dune sabbiose e superfici simili.

Novità anche dal lato estetico, con la robusta silhouette valorizzata dai fari divisi in due unità separate, dalla reinterpretazione della griglia a doppio rene (con contorni dorati) e dalle grandi prese d'aria.

Lateralmente, una fascia color oro

Curved Display

Head-Up Display

clima a 4 zone e lʼaudio Harman Kardon

ricorda la striscia nera che correva lungo la carrozzeria della BMW M1, ma sono vari i richiami ai 50 anni di storia della divisione M, mentre i cerchi standard sono da 21 pollici. Allʼinterno ci sarà un effluvio di tecnologie digitali, dala centro plancia allʼproiettato oltre il parabrezza, il, ma anche lʼeleganza di un volante in pelle M fatto ad hoc e la scelta tra 4 diversi rivestimenti per personalizzare gli interni.