BMW lancia lʼammiraglia i7 con i suoi fantastici “Paesaggi sonori”

Unʼammiraglia per stile, contenuti premium e per lʼinnovazione, non soltanto quella legata alla trazione “pulita”, perché su questʼauto debuttano in anteprima mondiale quelli che BMW chiama “ paesaggi sonori ”.

La berlina di lusso bavarese è infatti dotata di serie di uno spettro sonoro sviluppato con il compositore

Hans Zimmer

BMW IconicSounds Electric

Theatre Screen

Amazon Fire TV integrato

, due volte vincitore del premio Oscar. Grazie ai, la i7 offre così suoni esclusivi che esaltano lʼesperienza di guida in ogni momento, basti pensare alle modalità Expressive e Relax. Combinati con il, il grande schermo conche scende dal padiglione per la gradevole visione dei passeggeri sul retro, gli IconicSounds Electric della BMW i7 offrono unʼesperienza di viaggio immersiva che alleggerisce anche il più lungo dei viaggi. Per i passeggeri posteriori sono inoltre a disposizione poltrone Lounge.

Comfort che non premia soltanto i passeggeri dellʼammiraglia elettrica BMW. Il guidatore, a sua volta, può contare sul bellissimo

display curvo dellʼiDrive

parcheggio tutto automatizzato

che copre lʼintera plancia, per un ausilio alla guida che si abbina alla sicurezza degli ausili elettronici di Livello 3 già implementati sullʼauto. Inoltre la funzione dipermette al guidatore di scendere dalla propria i7, dopodiché questa va da sola a cercarsi un posto nel garage, in tutta sicurezza.

Quanto al powertrain elettrico, la

BMW i7 arriva in Italia nella versione xDrive 60

marcia fino a 625 chilometri con una sola ricarica

I prezzi della BMW i7 xDrive 60 partono da 146.000 euro

, forte di 544 CV e 745 Nm di coppia massima. Ha una batteria agli ioni di litio da 101,7 kWh, che promette unae in 34 minuti, con colonnine rapide da 195 kW, raggiunge lʼ80% di carica. Fenomenale per unʼauto elettrica è poi la velocità massima di 240 km/h, per uno scatto sullo 0-100 in soli 4,7 secondi!, mentre nel 2023 è attesa una seconda, ancora più potente, versione dellʼammiraglia elettrica.