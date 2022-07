Nuova BMW X7, il Super Suv con pacchetto M Sport di serie

Deve essere questo lʼassillo di BMW nel dar vita alla nuova, seconda serie di X7 , il suo maestoso Sports Activity Vehicle, che resta il “macchinone” tipicamente americano (e infatti è costruito a Spartanburg, in Usa), ma è stato affinato in vari dettagli e reso ancor più tecnologico.

La nuova BMW X7 vanta adesso un

pacchetto M Sport dal look totalmente nuovo, cerchi in lega leggera fino a 23 pollici

Il Super Suv è lungo ben 5,16 metri

tre file di sedili per 7 posti a sedere

(una novità assoluta per BMW) e gli inediti, bellissimi fari sdoppiati. I nuovi fari a LED a matrice con luci abbaglianti non accecanti e distribuzione adattiva svolgono ora anche la funzione di fendinebbia anteriori con accensione automatica.e prevede allʼinterno, ma pur con tanta abitabilità non fa mancare impressionanti doti prestazionali e offroad, e ciò dà la stura alla enorme “presenza” del maxi Suv tedesco.

Cambia anche il design degli interni,

il cruscotto di nuova concezione accoglie ora sottili prese dʼaria e una barra di luce ambientale nella parte inferiore

il tetto panoramico in vetro Sky Lounge

Bowers & Wilkins

. Il guidatore beneficia del Curved Display e del nuovo BMW Operating System 8 per la gestione del veicolo. Il climatizzatore è distinto su 4 zone e la gamma di equipaggiamenti standard è la più evoluta che si possa immaginare. Optional di pregio,(illuminato da unità LED) e lʼimpianto audioDiamond Surround Sound System.

Tre le motorizzazioni e tutte mild hybrid a 48 V e a trazione integrale

cambio Steptronic Sport

Nuova BMW X7 arriverà in Italia a fine estate

: V8 benzina da 4,4 litri e 530 CV e 750 Nm di coppia per la BMW X7 M60i xDrive; 6 cilindri da 380 CV per la X7 xDrive40i e infine, con un motore diesel, la X7 xDrive40d da 350 CV. Tutti i motori sono abbinati a una 8 rapporti con palette al volante e funzione Sprint., prezzi che ritoccheranno verso lʼalto i 99.000 euro base dellʼattuale modello.