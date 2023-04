BMW XM Label Red: è lei la M più potente di sempre

Si chiama XM Label Red e in questo articolo vi raccontiamo i suoi “segni particolari”, estetici e “sotto veste”.

In un mondo dove i piaceri automobilistici si sono spostati verso il desiderio di possedere principalmente una Suv, la BMW, attenta al particolare, ha regalato il DNA più performante di tutte le M alla XM, Suv ibrida plug-in di grandi dimensioni.

Come riconoscerla fuori e dentro Il suo nome è Label Red ed è un colore a distinguerla dalle altre, più tranquille, XM: il Toronto Red, una tinta molto vivace e accesa, applicata su tutti i dettagli M. Quali? Ad esempio sul profilo della carrozzeria, sul bordo del grande rene anteriore, sulle razze dei cerchi in lega e sull'estremità del diffusore posteriore, ma gli stessi badge XM sono in Toronto Red, così come le pinze dei freni.

Ufficio Stampa BMW

Per il resto, la sua carrozzeria potrà avere la tradizionale vernice Brooklyn Grey oppure si può configurare nelle altre 50 tinte BMW Individual, ma la versione di lancio (a tiratura limitata) sarà soltanto con la vernice Frozen Carbon Black.

La stessa coerenza stilistica è stata adottata per gli interni, con il Toronto Red presente sul tunnel rivestito in carbonio, nei rivestimenti dei pannelli porta, sulle bocchette del clima e sulle modanature del cruscotto. La XM Label Red è stata dotata del nuovo iDrive con display curvo e del pregiato sistema audio surround sviluppato da Harman Kardon. A impreziosire l’abitacolo c’è anche il tetto in vetro illuminato e il climatizzatore automatico a quattro zone.

Ufficio Stampa BMW

Il suo cuore è un V8, ma quanto costa? Tanto grande quanto potente, la BMW XM è mossa da un motore V8 di 4.4 litri in grado di erogare una potenza massima di 749 CV e una coppia di 1.000 Nm, grazie anche al contributo di un motore elettrico posizionato all'interno della campana del cambio automatico ZF a 8 rapporti. Il motore elettrico è alimentato da un pacco batterie da 19,2 kWh, che permette all'auto di percorrere fino a 48 km in modalità zero emissioni (ciclo WLTP).

Le prestazioni parlano di una velocità massima di 250 km/h (autolimitata) e di uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,7 secondi, valori gestibili con l’ausilio della trazione integrale xDrive, ottimizzata al meglio per l’occasione.

Se si vuole una velocità di punta più elevata, si deve ricorrere all’M Driver Package, che spinge il grande Suv tedesco fino a 282 km/h. La BMW XM Label Red arriverà nel Vecchio Continente nei prossimi mesi a un prezzo di 203mila euro, ma non sappiamo se in Italia resterà tale.