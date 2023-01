BMW Vision Dee Concept

L'esperienza digitale inizia già fuori dal veicolo, grazie ad uno scenario di benvenuto personalizzato che utilizza elementi grafici, effetti luminosi e sonori. Grazie ad un'icona phygital (fusione di fisico e digitale) formata dai fari e dalla griglia a doppio rene BMW chiusa, il veicolo può produrre diverse espressioni facciali ed è così in grado di “parlare” con le persone e di esprimere visivamente stati d'animo come gioia, stupore o approvazione.

Al CES dello scorso anno la iX Flow Featuring E Ink aveva stupito tutti con la sua carrozzeria bicolore, ora la BMW i Vision Dee al CES 2022 porta in anteprima mondiale una versione evoluta di quella tecnologia: la carrozzeria ricoperta con una speciale pellicola può variare ben 32 colori diversi, anche in combinazione tra loro.

L’interno è un ambiente digitale intelligente, in cui spicca l’Head Up Display che occupa l’intera larghezza del parabrezza e che sostituisce gli schermi a cui oggi siamo abituati. Utilizzando i sensori shy-tech sulla plancia, il guidatore può decidere quali contenuti vedere proiettati: dalle informazioni di guida, al sistema multimediale, alla visione in realtà aumentata, arrivando fino all'accesso a mondi virtuali.

I finestrini laterali sono oscurabili e permettono in questo modo di sfumare la realtà circostante. L’Head-Up Display avanzato sarà disponibile di serie per i veicoli elettrici basati sulla piattaforma Neue Klasse a partire dal 2025.