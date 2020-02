BMW lancia la nuova Sport Tourer F 900 XR

Giovane ed esuberante, la BMW F 900 XR debutta a fine febbraio nelle concessionarie italiane BMW Motorrad . Una Sport Tourer che sʼispira alla più grande S 1000 XR , per via di quel codino corto che promette dinamismo e per i fianchetti generosi e protettivi.

Ma andiamo a vedere subito la sostanza che cʼè dietro la nuova bicilindrica media bavarese. Il motore a due cilindri paralleli frontemarcia ha cilindrata di 895 cc e soddisfa lo standard Euro 5. Un propulsore che evolve dalla gamma GS, ma la cubatura sale da 853 a 895 cc e aumenta l’alesaggio dei pistoni forgiati, così da spuntare maggiori livelli di potenza e coppia: la prima è di 105 CV a 8.750 giri, la coppia massima di 92 Nm e si raggiunge a 6.500 giri, ma 87 Nm (cioè il 94% della massima) sono pronti fin dai 4.500 giri. Buoni scatti dunque, un pazzesco 3,6 secondi dichiarato sullo 0-100 che sono decisamente insoliti per la categoria.

Il design della BMW F 900 XR è molto bello, cita come detto quello delle XR più grandi e offre poi al centauro unʼergonomia di guida ottima, in stile BMW GS, ciò che ne fa unʼAdventure Bike perfetta. Non mancano le affinità anche con la “sorella” F 900 R, con cui condivide motore e meccanica, ma non il serbatoio, perché è da 15,5 litri contro i 13 della R. Insomma una moto davvero polivalente, e a ulteriore dimostrazione di ciò ecco la possibilità di chiedere la versione depotenziata a 35 kW per chi ha soltanto la patente A2.

Molto ricco lʼequipaggiamento standard della F 900 XR, che include le luci adattive Cornering, i fari full LED, lʼEmergency Call, il Controllo automatico di stabilità ASC (disinseribile, volendo) e il Controllo di Trazione Dinamico DTC. Sono invece optional le sospensioni dinamiche attive ESA e il sistema MSR che previene lo slittamento della ruota posteriore. Siamo insomma al vertice del segmento delle mid-range per dotazioni elettroniche di sicurezza. Prezzo di listino da 11.450 euro (contro gli 8.950 euro della BMW F 900 R).

