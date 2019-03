BMW F 850 GS Adventure, viaggiare senza limiti

Un nuovo modello si affaccia nella gamma delle Travel Enduro BMW Motorrad . È la F 850 GS Adventure , che unisce agilità, comfort e qualità offroad. In linea con lo spirito dei modelli BMW GS Adventure , la nuova F 850 GS Adventure offre agli appassionati di enduro lʼopportunità di scoprire luoghi lontani, viaggiando in tutta sicurezza, zaino in spalla e topcase in alluminio sul retro.

Il nuovo telaio a ponte in acciaio accoglie una migliore geometria delle sospensioni e il grande serbatoio da 23 litri, che permette di fare 550 km con un pieno. Inoltre il parabrezza è ampio e regolabile su due posizioni e la sella ha unʼaltezza regolabile, mentre la frizione è anti-saltellamento. Fanno parte dell’equipaggiamento base le pedane enduro, la leva del cambio e il pedale del freno regolabili, le barre protettive per il motore e il supporto per le borse in acciaio inossidabile. Di serie sono l’ABS, il controllo automatico della stabilità ASC e il Dynamic Brake Light, un sistema che rende le frenate ancora più visibili per i veicoli alle spalle del conducente. Optional invece il controllo di trazione DTC.