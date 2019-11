Sports e Adventure, i due binari di BMW Motorrad

Partiamo dalla BMW S 1000 XR, una sincera crossover che, ereditando il motore 4 cilindri della S 1000 RR, mischia i generi e lascia trionfare la versatilità. La Sport Tourer bavarese è stata alleggerita di una decina di chili, ma soprattutto ha adesso il motore portante, ciò che ha permesso di ridisegnare telaio, forcellone e sospensioni. I valori di potenza e coppia massima sono notevoli: 165 CV a 11.000 giri e 114 Nm a 9.250 giri. Evoluta anche l’elettronica, che ora può contare sulla piattaforma IMU, capace di gestire tutti i controlli e le sospensioni semiattive. I prezzi della S 1000 XR partono da 17.600 euro.

Due moto totalmente inedite, nuove dalla prima allʼultima vite, sono le BMW F 900 R e F 900 XR. Il motore da 895 cc deriva da quello della GS e sviluppa la generosa potenza di 105 CV, notevole per la categoria. Telaio e sospensioni sono nuove e permettono lʼadozione al posteriore delle sospensioni semiattive ESA. Di serie la naked F 900 R è equipaggiata con due Riding Mode, ma altre tre modalità “Pro” sono offerte in optional. La presenza delle luci Cornering e altri dettagli giusti per il mototurismo caratterizzano la F 900 XR, variante più Adventure della gamma. Entrambe le moto saranno disponibili anche in versione depotenziata a 35 kW (48 CV) per neopatentati.

Più accessibili della S 1000 XR, le BMW F 900 R e F 900 XR costano, rispettivamente, da 8.950 e da 11.350 euro. I prezzi di tutte e tre le moto sono da intendere chiavi in mano, e includono lʼestensione di garanzia a 4 anni, il soccorso stradale per 5 anni e il primo tagliando di manutenzione.