Biciclette vs auto e camion: se la convivenza è difficile, meglio separarsi

Lo scorso anno in Italia sono morti 220 ciclisti in incidenti stradali, più 10 vittime col monopattino . Lʼinterrogativo su " Cosa fare?" diventa pertanto stringente e richiede scelte forti, difficili e costose, come lʼaccettazione che automobili e biciclette non possono condividere gli stessi spazi.

Lʼurbanistica contemporanea ci sta insegnando che separare i modelli di mobilità è possibile. Da una parte i veicoli (perlopiù sotto, al livello più basso e sulle strade già esistenti), dallʼaltra i pedoni e magari le piste ciclabili, ad altezze superiori. In molte città europee, e da noi a Milano ad esempio, la nuova viabilità metropolitana a strati sta prendendo piede. Si eviterebbe così il contatto tra i veicoli a motore e gli utenti deboli come pedoni, ciclisti, monopattinisti. Fuori dalle città, invece, andrebbero separati fisicamente gli spazi per le bici e quelli per auto e camion, con ostacoli e dissuasori. Certo è un impegno gravoso per le casse pubbliche e non salverà tutti, ma molti sì, e allora un piano per la mobilità sicura varrebbe la pena pensarlo.

Bergamo, Cuneo e Caltanissetta le tre città italiane che tutelano meglio i ciclisti. La classifica dellʼUrban Award 2022 ‒ contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con lʼAssociazione dei Comuni Italiani (ANCI), ‒ vede Bergamo come la città più a misura di bicicletta in Italia. Merito del progetto “ Bergamoinbicicletta ” del Comune guidato dal sindaco Giorgio Gori, che comprende un’innovativa velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3.000 posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette e Bike box per il parcheggio in sicurezza. Al secondo posto Cuneo e il suo apprezzato Cuneo Bike Festival, terza Caltanissetta per aver realizzato un percorso ciclabile “sicuro” verso Enna.

Anelli di congiunzione ‒ Un blocco blu micalizzato che sa più di argento vivo per unire passato e futuro. Un blocco morbido e sinuoso, che levita dai marmi del pavimento a scacchi della Galleria Grande della Reggia di Venaria, senza volumi e senza pneumatici. La PU+RA Zero è il manifesto di stile delle future Lancia , la nuova Ypsilon attesa per il 2024, unʼammiraglia due anni dopo e infine la nuova Delta nel 2028, quando tutte le auto della Casa fondata da Vincenzo Lancia nel 1906 saranno elettriche.

Lancia PU+RA Zero sta per “Pure Radical” ed è il codice di stile delle Lancia, universale come il Code Napoleon, che cambia evolvendo i principi stabiliti nelle sue leggi e adattandoli ai tempi, questi sì mutevoli. Nella fluidità delle forme della scultura troviamo il passato, lʼHeritage, come il calice di luci disegnato per il frontale, ma troviamo il futuro anche, con questo disegno che si paleserà sulle vetture attese. Lancia chiama “Progressive Classic” questo stile che attraversa con visione lunga due secoli. Più che congiunzione, Anelli di accrescimento.