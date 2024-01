Autostrade: anno nuovo, aumento dei pedaggi

La storia si ripete e così appena il vecchio anno va in pensione, il nuovo apre le porte ai costi in rialzo dei pedaggi autostradali italiani.

La nota della Presidenza del Consiglio “Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF (Piani Economico-Finanziari)”. L’aumento dei costi del pedaggio autostradale tiene conto dell'attuazione degli investimenti programmati e di altri parametri, con percentuali variabili secondo la concessionaria che gestisce la rete autostradale.

ANAS

Aumento fisiologico? Ogni volta che il nuovo anno entra in gioco, in Italia siamo abituati a questo tipo di notizia. Basta pensare che fino al 2018 gli aumenti dei costi dei pedaggi autostradali erano quasi sempre automatici, come se si trattasse di un adeguamento necessario, fisiologico. Poi la storia ha scritto tra le proprie pagine la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova (14 agosto 2018) e così ogni tipo di rialzo sul costo da pagare ai caselli è stato chiaramente annullato fino a tutto il 2022. Ma, come spesso accade, la storia si ripete, così il nostro Governo ha detto nuovamente sì ai rincari sui pedaggi autostradali, a partire dal 1° gennaio 2023, fino ai giorni presenti, in cui tutto sembrerebbe essere tornato...fisiologico.

ANAS