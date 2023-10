Ford Mustang GTD: una muscle car da 800 CV

Per questa versione “road legal”, la Casa dell’Ovale Blu ha apportato numerose modifiche sostanziali. I pannelli della carrozzeria in alluminio sono stati sostituiti con elementi in carbonio, che hanno permesso un ulteriore risparmio di peso.

Il frontale prevede delle grandi aperture che consentono al poderoso motore di raffreddarsi e sono presenti ulteriori prese d’aria sul cofano, in corrispondenza dei passaruota anteriori e di quelli posteriori. A dimostrazione dell’attento studio aerodinamico, ci sono anche il fondo piatto e un grande alettone posteriore.

A spingere la Mustang GTD ci pensa un poderoso V8 di 5.2 litri sovralimentato che arriva ad un regime di rotazione di 7.500 giri/min e di cui la Casa non ha svelato molti dettagli ad eccezione della sua (enorme) potenza: oltre 800 cavalli.

L’obiettivo dichiarato della Mustang GTD è quello di stare sotto i sette minuti al celebre Nurburgring Norshleife. Le prime consegne sono previste tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 con una tiratura limitata a pochi esemplari (non comunicati) e con un prezzo base di circa 300.000 dollari.