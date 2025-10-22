Auto elettrica, nasce in Valle d'Aosta la prima area di servizio con solo stazioni di ricarica

Il mercato dell'auto elettrica è in crescita in Italia. Gli incentivi governativi, l'aumento dell'autonomia e della capillarità delle stazioni di ricarica stanno stimolando la domanda. Secondo i dati aggiornati al 30 settembre 2025 di Motus-E, in Italia circolano 333.658 auto completamente elettriche. Nei primi tre trimestri del 2025 sono state immatricolate 60.870 nuove auto full electric, con un incremento del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per quanto riguarda le stazioni di ricarica, al 30 giugno 2025 si segnalano circa 67.561 punti. La maggior parte (circa l'83%) è a corrente alternata (AC), mentre il 17% è a corrente continua (DC). La differenza sta nella rapidità di ricarica, la seconda tipologia consente tempi molto più brevi. La differenza in potenza e rapidità si traduce anche in una discrepanza nei costi. La media delle colonnine a corrente alternata è di 0,50-0,60 €/kWh, mentre quella delle colonnine a corrente continua è di 0,70-0,90 €/kWh. Il Nord risulta più fornito, mentre il Centro-Sud è ancora indietro.