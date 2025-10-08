Nuova Renault Twingo: si può già ordinare

La casa francese ha preparato il programma Twingo R Pass, che offre la possibilità di ordinare in anticipo la nuova Twingo E-Tech Electric.
© Ufficio stampa Renault
Il debutto ufficiale della nuova Renault Twingo E-Tech avverrà il prossimo 6 novembre, intanto però il brand della losanga ha presentato la possibilità di accedere alla prenotazione di acquisto tramite il programma R Pass. I clienti che ordineranno la nuova Twingo tramite questa procedura avranno la precedenza su una versione con prezzo speciale, grazie anche agli incentivi statali.
Proprio così, la Renault ha deciso di lanciare in Italia, primo paese al mondo, il programma Twingo R Pass che consente a chi desidera acquistare la nuova Twingo di prenotarla in anticipo, nonostante il debutto della versione di serie avverrà soltanto il prossimo 6 novembre. La procedura prevede un'iscrizione al programma che apre le porte all'ordinazione anticipata della nuova Twingo, scegliendo il concessionario ufficiale più confacente alle esigenze del cliente. Si tratta, per fare un esempio, di poter sfruttare legalmente il passaggio su corsia preferenziale rispetto a chi arriverà dopo la presentazione ufficiale e di conseguenza ricevendo anche prima degli altri la nuova piccola francese. Il programma R Pass verrà poi lanciato anche in Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Francia.
© Ufficio stampa Renault
© Ufficio stampa Renault
Il design ha chiaramente tratto ispirazione dalla primissima Renault Twingo, quella che, tanto per intenderci, aveva la carrozzeria che riportava a un piccolo monovolume. Nel modello che uscirà, all'anteriore si nota il parabrezza che prolunga il cofano spiovente a prova della migliore efficienza aerodinamica, mentre la carrozzeria nasconde uno spazio interno generoso e versatile. Altri tratti distintivi sono i fari Full LED arrotondati e la calandra che sembra tanto uno smile, il tutto ben integrato nella carrozzeria e verniciato in nero lucido. Ci sono poi le maniglie rotonde e il tetto panoramico, mentre tornando nuovamente in abitacolo ci si accorge del quadro strumenti digitale da 7” affiancato dal display dell’infotainment da 10,1” e di vari vani portaoggetti. Infine, dietro è stata ideata la panca posteriore scorrevole e divisibile secondo lo schema 50/50.
© Ufficio stampa Renault
Prodotta in Slovenia e basata sulla piattaforma AmpR Small del gruppo Renault, la nuova Twingo E-Tech Electric va a completare la gamma di veicoli elettrici già in listino per la casa francese: Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric, Mégane E-Tech Electric e Scénic E-Tech Electric. Nuova Twingo è stata sviluppata in meno di due anni e la volontà è sempre stata quella di proporla a un prezzo di lancio pari a 20.000 euro. Bisogna considerare poi che questa piccola francese rientra per caratteristiche negli incentivi statali, non a caso Renault Italia ha spiegato che “i clienti R Pass potranno avere una configurazione a loro dedicata a 9.900 euro”. L'abbattimento di costo rispetto ai 20.000 euro del prezzo di lancio si ottiene considerando l'importo massimo messo a disposizione dal nuovo ecobonus, ovvero 11.000 euro per chi ha tutte le carte in regola per accedere agli incentivi 2025.
(di Francesco Parente)
© Ufficio stampa Renault