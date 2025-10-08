Nuova Renault Twingo: si può già ordinare

Il design ha chiaramente tratto ispirazione dalla primissima Renault Twingo, quella che, tanto per intenderci, aveva la carrozzeria che riportava a un piccolo monovolume. Nel modello che uscirà, all'anteriore si nota il parabrezza che prolunga il cofano spiovente a prova della migliore efficienza aerodinamica, mentre la carrozzeria nasconde uno spazio interno generoso e versatile. Altri tratti distintivi sono i fari Full LED arrotondati e la calandra che sembra tanto uno smile, il tutto ben integrato nella carrozzeria e verniciato in nero lucido. Ci sono poi le maniglie rotonde e il tetto panoramico, mentre tornando nuovamente in abitacolo ci si accorge del quadro strumenti digitale da 7” affiancato dal display dell’infotainment da 10,1” e di vari vani portaoggetti. Infine, dietro è stata ideata la panca posteriore scorrevole e divisibile secondo lo schema 50/50.