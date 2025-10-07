Logo Tgcom24
l'appello

Stop auto inquinanti dal 2035, Big dell'elettrico Ue a Merz: "No a dietrofront"

07 Ott 2025 - 18:34
© IPA

© IPA

Dalla svedese Volvo alle italiane A2A ed Erg, passando per le iberiche Iberdrola ed Edp, sino al colosso americano Uber: sono oltre 200 le aziende della mobilità elettrica - tra produttori di veicoli, batterie e servizi di ricarica - ad aver inviato una lettera al cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedendogli di "non fare marcia indietro sullo stop Ue alla vendita di nuove auto a combustione dal 2035" in vista della revisione del regolamento nei prossimi mesi. L'appello arriva dopo le dichiarazioni di Merz che, in un'intervista a Ntv, ha chiesto di modificare lo stop Ue sui motori termici, rigettandolo nella sua "forma attuale".

auto elettriche
auto

