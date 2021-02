Audi e-tron S Sportback 55 Quattro in prova a Cortina

I Mondiali di Sci alpino a Cortina hanno chiuso i battenti, ma hanno dato lʼoccasione per scoprire il mondo della mobilità come sarà da qui a qualche anno. Il merito è di Audi , che è partner dellʼevento e della FIS ‒ la federazione internazionale di sport invernali ‒ ma anche del Comune di Cortina , dove ha installato le postazioni per la ricarica delle auto elettriche. I Mondiali sono stati anche lʼoccasione per svelare anteprime come la e-tron GT , bellissima coupé 5 porte al 100% elettrica, e la e-tron S Sportback , che Tgcom24 ha anche potuto provare nella pista innevata allestita a Fiames.

Audi e-tron S Sportback è unʼauto che fa un bel salto tecnologico, perché dotata di ben tre propulsori elettrici e di un sistema di trazione integrale a gestione completamente elettronica. Ma oltre allʼelettrico cʼè poi la genetica delle Audi S, vetture che nascono per primeggiare in pista, anch quelle innevate della località ampezzana. Nel corso del test drive, gli istruttori ci hanno spiegato che la e-tron S Sportback esprime “prestazioni parlanti” ed è proprio così! Cʼè una precisione chirurgica nel distribuire coppia e velocità ma non solo: i tre motori elettrici, due posteriori e uno anteriore, distribuiscono la trazione su quattro ruote motrici e tengono lʼauto ben piantata a terra.

E dire che la piana di Fiames era bella carica di neve e ghiaccio! Pulita sì ma con tre metri di torri di neve ai lati della pista e il fondo sempre molto scivoloso per i fiocchi costanti che cadevano. Il Torque Vectoring (che ripartisce la coppia tra le due ruote posteriori) è elettrico e anche questa è una novità assoluta nel mondo dellʼauto. Insomma, la trazione Quattro di Audi evolve in una nuova era, dopo 40 anni esatti dallʼesordio delle prime Audi 4x4. Elettronica significa capacità di reazione in un tempo 4/5 volte inferiore rispetto ai classici sistemi di trazione integrale meccanica, dove i differenziali assolvono funzioni che ora spettano alla tecnologia. Lʼelettronica rende gli stessi Drive Mode sempre più numerosi e precisini: 7 profili e 4 modalità di gestione dellʼESC.

Quanto ai motori, insieme sviluppano 503 CV e ci danno la possibilità di apprezzare tutto il piacere di unʼauto sportiva, reattiva e performante, caratterizzata da una coppia sensazionale di 973 Nm. Significa uno scatto da 0 a 100 in 4,5 secondi (ma non sulla neve!). Lʼassetto S ci regala poi una vettura con passaruota ampliati di 23 mm, sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo progressivo. Questʼultimo adegua la demoltiplicazione in base allʼangolo di sterzata e adatta la servoassistenza alla velocità. Per evitare di “spanciare” è possibile alzare lʼassetto dellʼauto di 76 mm. Tutto diventa così più facile, dal punto di vista del guidatore, ma il piacere di guida resta intatto.

Disponibile in due versioni ‒ e-tron ed e-tron S ‒ con autonomia di marcia fino a 380 km a zero emissioni, i Suv Audi possono essere ricaricati in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW e così bastano 30 minuti per ottenere lʼ80% di ricarica. La vettura è poi molto, molto bella! Il design dei primi modelli elettrici, così caratterizzati dal posizionamento del pacco batterie, è dietro le spalle. Qui cʼè un imprimatur da granturismo dei quattro anelli vero, con paraurti specifici e prese dʼaria verticali che determinano un Cx di 0,26 da primato.

Design e funzionalità si sposano poi con la “chicca” dei retrovisivi esterni “virtuali”. Non è soltanto una questione di estetica, ma proprio di vantaggi: è la telecamera che ci mostra le immagini laterali e non più lo specchietto, quindi le riprese di quel che accade dietro sono migliori. Il listino della Audi e-tron S Sportback 55 Quattro parte da 116.600 euro.