Audi e-Tron GT, lʼauto elettrica si fa supersportiva

Cortina continua a regalare spettacolo, e non soltanto per i Mondiali di Sci Alpino ma anche per le sorprese che sforna. Un esempio? La Audi e-Tron GT , una bellissima e performante granturismo elettrica che la Casa dei quattro anelli, partner dei Mondiali di Sci, ha voluto presentare in anteprima assoluta proprio in occasione dellʼevento ampezzano.

A guardarla, oltre allʼindiscutibile bellezza, si comprende anche quanto sia cambiato il design delle auto elettriche. I primi modelli a emissioni zero avevano forme che seguivano il posizionamento del pacco batterie, adesso lʼevoluzione della tecnologia consente ai designer di essere liberi di esprimere le linee e le forme che vogliono. La Audi e-Tron GT ‒ disponibile nelle due versioni Quattro e RS ‒ è una coupé come “dio comanda”, esteticamente assimilabile alla R8. In più ha sistemi di propulsione e dinamica di marcia high-tech, capaci di sviluppare potenze massime di 530 CV la Quattro e 646 CV la RS.

Audi e-Tron GT Quattro e RS e-Tron GT si avvalgono di una batteria ad alto voltaggio da 93 kWh, che assicura unʼautonomia di marcia fino a 487 chilometri (ciclo WLTP). La ricarica a 800 Volt in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW consente di ripristinare 100 chilometri di autonomia in 5 minuti soltanto. A esaltare lʼefficienza della granturismo elettrica è anche lʼassetto perfettamente bilanciato e le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera, oltre allo strepitoso Cx aerodinamico di 0,24. Lo sterzo integrale e gli opzionali freni carboceramici qualificano ulteriormente lʼeccellenza sportiva di questo modello.

Le prestazioni sono formidabili. Gli 830 Nm di coppia massima consentono alla RS e-Tron GT di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e di passare da 0 a 200 orari in 12 secondi. Non meno esaltante è la e-tron GT Quattro, che fa segnare 4,1 secondi sullo 0-100. Incredibile considerando come la coupé abbia dimensioni notevoli (è lunga 4,99 metri) e un vano bagagli da 405 litri capacissimo. Di eccellenza mondiale è poi il sistema di trazione integrale elettrica con Torque Vectoring, che regola la ripartizione della spinta fra gli assali e le ruote dei singoli assali. Una novità mondiale che condivide con e-tron Sportback (altra presenza fissa a Cortina).

Tra le altre “sciccherie” della granturismo tedesca, sono da citare il tetto in carbonio e i proiettori a Led Audi Matrix con spot laser (raddoppiano la portata degli abbaglianti). Per il lancio sui mercati europei, previsto per la prossima primavera, Audi si avvale della partnership con Enel X e Alpiq per le ricariche in Europa. In arrivo a maggio, la e-Tron GT Quattro costerà da 107.800 euro e la RS e-Tron GT da 149.800 euro.