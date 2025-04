Audi al Fuorisalone 2025: la “flexability” declinata nell’arte, nella scienza e nello sport

Nella serata di giovedì 10 aprile nella terrazza della House of Progress si è svolto un talk che ha concluso la settimana di eventi Audi alla Milano Design Week. Il dibattito ha proposto un’interessante riflessione sul concetto di cambiamento ed è stata l’occasione per riflettere su possibili scenari futuri, in quest’epoca caratterizzata da incertezza. Oggi, per cercare di governare il cambiamento, è utile ascoltare esperienze e voci anche di ambiti diversi, in una visione che cerca armonia tra le discipline. Per questo sono stati invitati ospiti di settori diversi, come l’arte, la scienza e lo sport.