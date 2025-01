Audi S6 Avant e-tron: la nostra prova

La S6 Avant e-tron è quella macchina che quando la guidi ti mette a tuo agio per l'elevato comfort ma allo stesso tempo ti mette in difficoltà nel momento in cui stai cercando di affinare tutta la tua sensibilità per andare a caccia di ciò che non va. Le sospensioni pneumatiche adattive e regolabili e il rivisitato multilink al retrotreno la fanno scorrere silenziosa su gran parte delle asperità offerte dai diversi fondi stradali e questo sembra ancora più impossibile se si pensa alla spalla degli pneumatici molto bassa e ai cerchi che normalmente sono da 20". Tanto vale guidarla con un po' più di sportività, così siamo passati a una guida in dynamic, che interviene sull'assetto (rendendolo più rigido e reattivo) e sul volante, che diventa più duro e preciso alle andature più sostenute. Non bisogna dimenticare mai, però, che si ha tra le mani una potenza e una coppia considerevole, per giunta di un'automobile elettrica (occhio al "tutto e subito"): questo vuol dire che non bisogna sottovalutare mai le caratteristiche della S6 Avant e-tron, che è senza dubbio una vettura familiare, confortevole e sicura, ma prima di tutto è una S con più di 500 CV, a cui piace, per natura, mordere l'asfalto, mettendo alla prova le abilità del guidatore. E' in questa circostanza che bisogna gestire bene la frenata, ma soprattutto l'accelerazione in uscita di curva, momento in cui, nella migliore delle ipotesi ci si potrebbe trovare nella condizione di doversi affidare un po' troppo ai sistemi di controllo della vettura. Per averla bisogna "affrontare" un listino che parte da 99.500 euro per la S6 e-tron Sportback e da 102.000 euro per la Avant. Se però volete la variante più tranquilla, allora c'è la A6 Avant e-tron, che ha un listino di partenza pari a 77.000 euro.