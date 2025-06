Audi A5 Avant e-Hybrid: come va su strada la versione ibrida plug-in

Il sistema ibrido, declinato nei livelli di potenza di 299 e 367 CV, si compone di un motore benzina 4 cilindri 2.0 TFSI a ciclo Miller abbinato a un motore sincrono a magneti permanenti e a un cambio a doppia frizione S-Tronic a sette rapporti. A completare lo schema plug-in ci pensa la batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh lordi (20,7 kWh netti), che può essere ricaricata in corrente alternata a 11 kW con tempi di ricarica completa di 2,5 ore (dato dichiarato). Avremmo apprezzato la possibilità di ricaricare anche in corrente continua (disponibile su altri modelli plug-in dei Quattro Anelli), ma sulla A5 questa possibilità non è disponibile. Il sistema consente di viaggiare in modalità EV con un’autonomia fino a 105 chilometri (dichiarati per la versione berlina da 299 CV). Nella modalità Hybrid la vettura decide in autonomia il funzionamento del sistema e l’interazione tra il motore termico e quello elettrico, mentre con la funzione Battery Hold il guidatore può decidere di preservare la batteria, ad esempio per un successivo utilizzo in ambito urbano. È possibile anche ricaricare la batteria utilizzando il motore termico con la modalità Battery Charge.