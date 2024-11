Nuova Audi A5 Avant, il nostro primo contatto

Il sistema ibrido della vettura provata ci consente di partire e viaggiare alle basse velocità in elettrico, merito della batteria da 1,7 kWh; la stessa fornisce un boost di potenza e coppia quando richiesto dal guidatore in fase di accelerazione a velocità più alte. La piattaforma Ppc (Premium Platform Combustion) ha dato un enorme contributo al miglioramento della dinamica di guida: il feedback è "condito" da uno sterzo ben calibrato, da un sistema frenante molto efficace, che trasmette sicurezza grazie a un responso immediato ogni volta che viene richiesto il suo impiego, mentre le sospensioni (multilink sia all’avantreno sia al retrotreno) sono delle vere e proprie "tuttofare" e si comportano a meraviglia sia nelle andature dove viene prediletto il comfort, sia in quelle dove si pretende più rigidità per avere una tenuta di strada più reattiva e decisa. Facciamo un passo indietro e torniamo sul comfort a bordo: l'insonorizzazione è di alto livello, nel senso che è davvero difficile rendersi conto di fruscii aerodinamici, del rumore che arriva dal rotolamento degli pneumatici o da altri componenti. Le nuove Audi A5 berlina e Avant si possono già ordinare nelle concessionarie con prezzi che partono da 50.150 euro per la 2.0 litri a benzina da 150 CV in allestimento Business e da 52.550 euro per la Avant con lo stesso propulsore e allestimento.