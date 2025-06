Audi A3 Allstreet TFSI e: come va su strada la versione plug-in

La A3 Allstreet 40 TFSI e S Tronic si avvia nel silenzio, dato che la partenza avviene sempre in modalità elettrica. Il guidatore poi può scegliere se viaggiare come un’elettrica pura oppure se lasciare che la vettura gestisca in modo autonomo l’interazione tra il motore termico e quello elettrico, con la modalità Auto Hybrid. Si può anche scegliere di preservare la carica della batteria per l’utilizzo in una fase successiva del viaggio, magari in aree urbane, utilizzando la funzione Battery Hold. Il sistema garantisce il valore massimo di coppia già a partire dai 1.500 giri/min e lo rende disponibile fino a 4.000 giri/min. Nella guida il motore termico entra in gioco quando si richiede maggiore potenza, come durante una accelerazione, mentre se si procede nel traffico la vettura funziona per la maggior parte del tempo in modalità elettrica. In questo modo si apprezza la silenziosità di marcia della vettura. L’accelerazione non è da sportiva, ma più che sufficiente per la guida in città e sulle strade extraurbane, con uno 0-100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h (140 km/h in elettrico). Il cambio a doppia frizione a sei rapporti appare fluido nel funzionamento, mentre l’assetto rialzato, se da un lato regala una posizione di guida più alta, dall’altro toglie un po’ di agilità tra le curve. Gli Adas sono puntuali nel funzionamento, senza essere troppo invasivi.