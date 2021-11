Aprilia svela a Eicma 2021 Tuono 660 Factory e RS 660 Factory

Aprilia a Eicma 2021 Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aprilia Tuono 660 Factory promette una carica di emozioni e divertimento per tutti, grazie allo strepitoso rapporto peso/potenza. Con i suoi 181 chili di peso per 100 CV, è più leggera e potente della Tuono standard, che di cavalli ne ha 95 (5 in meno). Ma anche la ciclistica della versione Factory è più raffinata e adatta allo sport: la forcella Kayaba con steli da 41 mm è totalmente regolabile nell’idraulica in compressione, estensione e nel precarico molla, stessa regolabilità che ha l’ammortizzatore Sachs posteriore. In Aprilia hanno poi adottato una trasmissione finale più corta, con un pignone a 16 denti (uno in meno) e cambio elettronico Aprilia Quick Shift per cambiate rapide senza chiudere il gas e senza lʼuso della frizione.

Di serie la Tuono 660 Factory vanta tutto il pacchetto di controlli elettronici Aprilia Racing, con la piattaforma inerziale a 6 assi e lʼacceleratore elettronico Ride-by-Wire, che include il Traction Control e il sistema di controllo dellʼimpennata. Sempre di serie sono il Cruise Control, il Cornering ABS multimappa, lʼAprilia Engine Brake. Come su Tuono 660, sono presenti 5 Riding Mode, tutti personalizzabili: tre per l’uso stradale e due per quello in pista. Prezzi non ancora definiti.

Aprilia RS 660 Factory è invece il frutto di un successo sportivo che la Casa di Noale ha colto negli Stati Uniti. Ha infatti dominato l’edizione 2021 della Twins Cup, raccogliendo 10 vittorie su 13 gare nel prestigioso campionato dedicato alle bicilindriche di media cilindrata. Ecco allora che per celebrare i trionfi dʼoltre Atlantico, Aprilia ha presentato a Eicma la serie speciale RS 660 Factory, limitata a 1.500 esemplari (tutti numerati). La caratteristica? Una livrea a stelle e strisce! Già vista a Vallelunga, quando il campione della Twins Cup Kaleb De Keyrel ha corso su invito nell’ultima tappa del Trofeo Aprilia RS 660.

Stante il suo carattere prettamente sportivo, questa moto non ha la sella passeggero, mentre il cupolino è maggiorato per garantire una miglior protezione del pilota dall’aria. Non manca il software che consente di settare il cambio Quick Shift in configurazione rovesciata, l’ideale per la guida in pista. Infine lo scudetto della special Aprilia, posizionato sul serbatoio e che riporta la numerazione della serie limitata. Prezzi ancora non definiti.